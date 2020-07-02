Cezaevinden izinli çıkan şahsı vuran kadın yakalandı - Son Dakika

Cezaevinden izinli çıkan şahsı vuran kadın yakalandı
Zeytinburnu'nda cezaevinden izinli çıkan bir kişiyi başından silahla vurarak ağır yaralayan kadın gözaltına alındıZeytinburnu'nda Çorum İskilip Açık Cezaevi'nden izinli çıkan Ali İhsan A. isimli bir kişi, tartıştığı Canan A. (33) tarafından Gümüşsuyu Caddesi'nde silahla vurulmuştu.
Zeytinburnu'nda cezaevinden izinli çıkan bir kişiyi başından silahla vurarak ağır yaralayan kadın gözaltına alındı
Zeytinburnu'nda Çorum İskilip Açık Cezaevi'nden izinli çıkan Ali İhsan A. isimli bir kişi, tartıştığı Canan A. (33) tarafından Gümüşsuyu Caddesi'nde silahla vurulmuştu. Olayın ardından yaralı Ali İhsan A. hastaneye kaldırılırken, Canan A. ise kaçarak kayıplara karışmıştı. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmalar neticesinde Canan A. ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen Canan A.'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 20:52 Kaynak: İHA
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