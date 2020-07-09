Cezaevinden izinli çıkıp, 10 evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

ANKARA'da, 10 ayrı evden yaklaşık 50 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çaldığı öne sürülen 3 kişi, polisin düzenlediği 'demirkıran' operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerden koronavirüs nedeniyle cezaevinden izinli çıktığı belirlenen S.A. tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, kent genelinde evden hırsızlık olaylarının artması üzerine özel ekip oluşturdu. Özel ekip, haziran ayı içerisinde Keçiören ilçesinde meydana gelen 10 ayrı evden hırsızlık olayını aydınlatmak için ilçede toplam 198 kamera görüntüsünü incelemeye aldı. Yapılan çalışmada şüphelilerin S.A., kayınpederi K.S. ve kayınbiraderi H.H.S. olduğu belirlendi. S.A.'nın koronavirüs nedeniyle cezaevinden izinli çıktığı tespit edildi. Ekipler, 26 Haziran Cuma akşamı tekrar bir evin balkonundan içeri girerek hırsızlık yapmaya çalışan S.A., K.S. ve H.H.S'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında, çoraba sarılmış halde yüklü miktarda ziynet eşyası ile 1 tespih ele geçirildi.
Bu arada yapılan incelemede, S.A.'nın 17, K.S.'nin 11 ve H.H.S.'nin ise 28 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.S. ve H.H.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.