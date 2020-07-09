Cezaevinden izinli çıkıp, 10 evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Cezaevinden izinli çıkıp, 10 evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

ANKARA'da, 10 ayrı evden yaklaşık 50 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çaldığı öne sürülen 3 kişi, polisin düzenlediği 'demirkıran' operasyonuyla gözaltına alındı.

ANKARA'da, 10 ayrı evden yaklaşık 50 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çaldığı öne sürülen 3 kişi, polisin düzenlediği 'demirkıran' operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerden koronavirüs nedeniyle cezaevinden izinli çıktığı belirlenen S.A. tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, kent genelinde evden hırsızlık olaylarının artması üzerine özel ekip oluşturdu. Özel ekip, haziran ayı içerisinde Keçiören ilçesinde meydana gelen 10 ayrı evden hırsızlık olayını aydınlatmak için ilçede toplam 198 kamera görüntüsünü incelemeye aldı. Yapılan çalışmada şüphelilerin S.A., kayınpederi K.S. ve kayınbiraderi H.H.S. olduğu belirlendi. S.A.'nın koronavirüs nedeniyle cezaevinden izinli çıktığı tespit edildi. Ekipler, 26 Haziran Cuma akşamı tekrar bir evin balkonundan içeri girerek hırsızlık yapmaya çalışan S.A., K.S. ve H.H.S'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında, çoraba sarılmış halde yüklü miktarda ziynet eşyası ile 1 tespih ele geçirildi.

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Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin özellikle gece saatlerinde güvenlik kamerası olmayan yerlerde ve hırsızlık olaylarını yaparken izlerini kaybettirebilmek için apartman avlularından yürüdükleri, gelip giderken ise çok sayıda araç değiştirdikleri tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin, evlerin balkon ve pencere korkuluk demirlerini sökerek 10 evden 40 bin TL değerinde ziynet eşyası, döviz ve elektronik malzeme olmak üzere toplamda 50 bin TL değerinde hırsızlık yaptıkları saptandı.

3 ŞÜPHELİNİN TOPLAM 56 AYRI SUÇ KAYDI VAR

Bu arada yapılan incelemede, S.A.'nın 17, K.S.'nin 11 ve H.H.S.'nin ise 28 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.S. ve H.H.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

Güvenlik kamerası görüntüleri

Şüphelilerin gözaltına alınması

Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cezaevinden izinli çıkıp, 10 evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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