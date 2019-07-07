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Cezaevinden izinli çıkıp cinayet isledi, 1 kişiyi de ağır yaraladı

7 dakika önce

Cezaevinden izinli çıkıp cinayet isledi, 1 kişiyi de ağır yaraladı Cezaevinden izinli çıkıp 5 yıl önce kendisini bıçaklayan genci öldürdü 22 yaşındaki genç öldü, amcası ağır yaralıDENİZLİ - Denizli'de cezaevinden izinli çıkan şahıs, 5 yıl önce kendisini bıçakladıgını iddia ettiği 22 yaşındaki...

Cezaevinden izinli çıkıp cinayet isledi, 1 kişiyi de ağır yaraladı
Cezaevinden izinli çıkıp 5 yıl önce kendisini bıçaklayan genci öldürdü
22 yaşındaki genç öldü, amcası ağır yaralı
DENİZLİ - Denizli'de cezaevinden izinli çıkan şahıs, 5 yıl önce kendisini bıçakladıgını iddia ettiği 22 yaşındaki genci tüfekle öldürüp amcasını ağır yaraladı.
Edinilen bilgiye göre olay, Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesinde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, cezaevinden izinli çıkan M.Ö., 5 yıl önce kendisini bıçakladığı öne sürülen Ahmet Alkan'la mahallede tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö., yanında bulunan tüfekle Alkan'a ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Alkan'ın göğsüne ve yanında bulanan amcası Süleyman Alkan'a isabet etti. Olayda amca yeğen ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri olayda ağır yaralanan Ahmet Alkan'ı özel bir hastaneye, amcası Süleyman Alkan'ı ise Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Göğsünden yaralanan Ahmet Alkan, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gencin cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tedavisi süren Süleyman Alkan'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Olay sonrası kaçan şüpheli M.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlatıldı. Cinayet zanlısı her yerde aranıyor.
Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
Cezaevinden izinli çıkıp cinayet isledi, 1 kişiyi de ağır yaraladı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:37 Kaynak: İHA
Denizli, 3. Sayfa
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