CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKIP CİNAYET İŞLEDİ - Son Dakika

İstanbul 'da tartıştığı 47 yaşındaki Tarık Güldür'ü tabancayla vurarak öldüren 60 yaşındaki Mahmut G. polis tarafından yakalandı. Şüphelinin bir suçtan bulunduğu yarı açık cezaevinden izinli olarak çıktığı tespit edildi. Şüpheli Mahmut G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih, Karagümrük mahallesinde 15 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen olayda çay ocağında çalışan Tarık Güldür, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Tarık Güldür kaldırıldığı Samatya Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Polis olay yerinde yaya olarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş şube müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada Tarık Güldür'ün bir süredir kendisine uyuşturucu sattırmaya çalıştığını söylediği Mahmut G.'den arkadaşlarına bahsettiği öğrenildi. İkilinin bu sebeple daha öncede tartıştıkları tespit edildi. Bu gelişme üzerine aranmaya başlanan Mahmut G. ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Cinayet Büro Amirliğine getirilerek sorgulanan şüphelinin bir suçtan yattığı yarı açık cezaevinden izinli olarak dışarı çıktığı tespit edildi. Daha önceden 3 kez polis tarafından yakalanan şüpheli işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin sevki