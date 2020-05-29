Cezaevinden izinli çıkıp dolandırıcılık yaptılar - Son Dakika

Denizli'de uyuşturucu, gasp suçlarından tutuklu oldukları cezaevinden izinli çıkan iki şahıs Çal ilçesinde iki kişiyi 'FETÖ cinayet işledi olay yerinde sizin kimliğiniz bulundu' yalanı ile 60 bin TL'lik altınlarını dolandırdı. Şahıslar Çal İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma KOM ekiplerinin düzenlediği operasyon ile yakalandı.



Olay, Çal ilçesi Hançalar Mahallesinde meydana geldi. Cezaevinden izinli olarak çıkan Adem D. ve Serkan K. isimli şahıslar Çal ilçesinde A.N., isimli yaşlı kadını telefon ile arayarak 'Fetullahçı Terör Örgütü'nün cinayet işlediğini ve altın çaldıklarını' olay mahallinde de kendisinin kimliğinin bulunduğunu belirttiler. Şahıslar yaşlı kadına sivil bir jandarmanın evine geleceğini ve altınlarını kontrol etmek için alacağını söyledi. Buna inanan A.N., altınlarını eve gelen telefon dolandırıcılarına verdi. Yaklaşık 60 bin TL'lik altını alan dolandırıcılar araçla olay yerinden kaçtı.



Şahısların altınları bozdurup parasını yurt dışındaki hesaba aktardı



Sonrasında dolandırıldığını anlayan kadın jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Çal İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde JASAT timi ve Jandarma KOM ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalarda olayı uyuşturucu suçu ile ceza evinden izinli çıkan Serkan K., ve gasp suçundan yine izinli olarak çıkan Adem D.'nin yaptığı belirlendi. Ekipler yaptığı operasyonda iki şahsı da kıskıvrak yakalayarak gözaltına alırken, şüphelilerin dolandırdıkları altınları bozdurarak parasını yurt dışında bir hesaba transfer ettikleri tespit edildi.



Yakalanan şahıslar sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ