Cezaevinden izinli çıkıp eşini 20 yerinden bıçakladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezaevinden izinli çıkıp eşini 20 yerinden bıçakladı - Son Dakika

Cezaevinden izinli çıkıp eşini 20 yerinden bıçakladı

6 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, açık cezaevinden izinli çıkan Abdürrahim Karazeybek (30), tartıştığı eşi Gülten Karazeybek'i (24) 20 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı.

Cezaevinden izinli çıkıp eşini 20 yerinden bıçakladı, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, açık cezaevinden izinli çıkan Abdürrahim Karazeybek (30), tartıştığı eşi Gülten Karazeybek'i (24) 20 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan Gülten Karazeybek hastaneye kaldırılırken, kaçan eşi aranıyor.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Turgutlu'nun kırsal Avşar Mahallesi'nde meydana geldi. Hükümlü bulunduğu açık cezaevinden izinli olarak çıkan Abdürrahim Karazeybek, geldiği evinde eşi Gülten Karazeybek ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdürrahim Karazeybek, cebinden çıkardığı bıçakla eşi Gülten Karazeybek'e saldırdı. Eşini 20 yerinden bıçaklayan Abdürrahim Karazeybek, kaçtı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Gülten Karazeybek, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Gülten Karazeybek'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaçan Abdürrahim Karazeybek'in yakalanması için çalışma başlatıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 07:06 Kaynak: DHA
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