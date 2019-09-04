Son Dakika Haberleri: Cezaevinden izinli çıkıp, eşini öldüren zanlı: beni aldattı (2)
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Cezaevinden izinli çıkıp, eşini öldüren zanlı: beni aldattı (2)

56 dakika önce

TUTUKLANDIAfyonkarahisar'da hükümlü bulunduğu cezaevinden nakil için verilen izinde geldiği Konya'da, 5 çocuğunun annesi Birsen Mıngır'ı (48), birlikte yaşadığı adamın evini ateşe vererek, dışarı çıkmasını sağladıktan sonra tüfekle vurarak öldüren Ali Mıngır (45) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cezaevinden izinli çıkıp, eşini öldüren zanlı: beni aldattı (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Afyonkarahisar'da hükümlü bulunduğu cezaevinden nakil için verilen izinde geldiği Konya'da, 5 çocuğunun annesi Birsen Mıngır'ı (48), birlikte yaşadığı adamın evini ateşe vererek, dışarı çıkmasını sağladıktan sonra tüfekle vurarak öldüren Ali Mıngır (45) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:43 Kaynak: DHA
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Cezaevinden izinli çıkıp, eşini öldüren zanlı: beni aldattı
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