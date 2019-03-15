Son Dakika Haberleri: Cezaevinden İzinli Çıkıp, Hakimin Cüzdanını Çalan Kişi Tutuklandı

Cezaevinden İzinli Çıkıp, Hakimin Cüzdanını Çalan Kişi Tutuklandı

55 dakika önce

BURSA Adliyesi'nde dört gün önce 12. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Gülay Hoş'un çantasından cüzdanını çaldığı belirlenen Serhan Evlice (26), polis tarafından yakalandı.

Cezaevinden İzinli Çıkıp, Hakimin Cüzdanını Çalan Kişi Tutuklandı, System.String[]
BURSA Adliyesi'nde dört gün önce 12. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Gülay Hoş'un çantasından cüzdanını çaldığı belirlenen Serhan Evlice (26), polis tarafından yakalandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Evlice, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'hırsızlık' suçundan tutuklandı.

Bursa Adliyesi'nde 4 gün önce nöbetçi olan 12. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Gülay Hoş, bir kişinin ifadesinin alınması için mahkeme kalemine gitti. Hakim Hoş, ifade işleminin ardından odasına döndüğünde çantasının karıştırıldığın fark etti. Yaptığı incelemede içerisinde bir miktar para ile banka kartları ve kimlik kartı bulunan cüzdanının çalındığını anlayan Hakim Hoş, durumu polise bildirdi. Hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Bilecik Gölpazarı Açık Cezaevinden çıkıp Bursa'ya gelen Serhan Evlice'nin olduğunu belirledi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Bunun üzerine harekete geçen polis, Serhan Evlice'yi Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'ndeki arkadaşının evinde yakaladı. Gözaltına alınan Serhan Evlice emniyetteki ifadesinde Gölpazarı Açık Cezaevi'nden izinli olarak çıkıp, bir yakının işi için geldiği Bursa Adliyesi'nde kapının açık olduğunu söylediği Hakim Hoş'un odasına girerek çantasından cüzdanını aldığını itiraf etti. Bursa Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği'nde emniyet müdürlüğünde verdiği ifadesini tekrarlayan Evlice, 'Hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:24 Kaynak: DHA

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