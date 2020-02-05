Cezaevinden izinli çıkıp, hırsızlık yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezaevinden izinli çıkıp, hırsızlık yaptı - Son Dakika

Cezaevinden izinli çıkıp, hırsızlık yaptı

6 saat önce

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, bir ev ile lokantadan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü polis tarafından yakalandı.

Cezaevinden izinli çıkıp, hırsızlık yaptı, System.String[]

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, bir ev ile lokantadan  hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü polis tarafından yakalandı. Dördüncü şüphelinin ise cezaevinden izinli çıktığı, hırsızlık olaylarından sonra geri döndüğü ortaya çıktı.

Tavşanlı ilçesinde bir eve kilidini kırarak giren kimliği belirsiz kişiler, 5 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldı. Aynı ilçede daha sonra ise bir lokantadan içerisinde 4 bin lira ve tapular bulunan kasa çalındı.

Hırsızlık olaylarının yaşandığı ev ve lokanta çevresinde inceleme yapan polis, şüphelilerin Y.D., A.K., V.O. ve R.Ü. olduğunu tespit etti. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekipleri, Y.D., A.K. ve R.Ü.'yü gözaltına aldı. Diğer şüpheli V.O.'nun ise açık cezaevinden izinli çıkıp, hırsızlık olayının ardından geri döndüğü tespit edildi.

Y.D., A.K. ve R.Ü. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, tutuklandı. V.O.'nun ise bugün adliyeye getirilerek, savcılık sorgusuna alınacağı belirtildi. Soruşturma sürüyor.


Tavşanlı, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sevgilisi ile görüşmesini istemeyen annesini bıçakladı
ABD'de Türk emniyet müdürü, Kuran'a el basarak yemin etti Kaçırıldığını iddia eden genç kızı kamyonla kurtardılar Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 21:23:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cezaevinden izinli çıkıp, hırsızlık yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]