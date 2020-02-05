Cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yaptı - Son Dakika

Cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yaptı

6 saat önce

Cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yaptıKÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü polis ekiplerince yakalanırken, diğer şüphelinin cezaevinden izinli çıkıp, hırsızlık olayının ardından yeniden döndüğü ortaya çıktı.

Cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yaptı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü polis ekiplerince yakalanırken, diğer şüphelinin cezaevinden izinli çıkıp, hırsızlık olayının ardından yeniden döndüğü ortaya çıktı.

Tavşanlı ilçesinde bir evin kilidinin kırılarak 5 bin lira değerinde ziynet eşyasının, bir lokantadan içerisinde 4 bin lira ile tapular olan kasının çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Hırsızlık olaylarının yaşandığı ev ve işyerleri çevresinde inceleme yapan polis ekipleri şüphelilerin Y.D., A.K., V.O. ve R.Ü. olduğunu tespit etti. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekipleri şüphelilerden Y.D., A.K. ve R.Ü. yakalayıp gözaltına aldı. Diğer şüpheli V.O.?nun ise açık cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık olayının ardından yeniden döndüğü tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan Y.D., A.K. ve R.Ü. işlemlerinin ardından çıkardığı adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Açık cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yaptığı tespit edilen V.O.?nun ise bugün adliyeye getirilerek savcılık sorgusuna alınacağı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yaptı

Tavşanlı, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:30 Kaynak: DHA
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