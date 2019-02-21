Son Dakika Haberleri: Cezaevinden İzinli Çıkıp Hırsızlık Yaptığı İddiası

Cezaevinden İzinli Çıkıp Hırsızlık Yaptığı İddiası

1 saat önce

Kastamonu'da cezaevinden izinli olarak çıkan kişi, hırsızlık yaptığı iddiasıyla yeniden tutuklandı.

Cezaevinden İzinli Çıkıp Hırsızlık Yaptığı İddiası, System.String[]
Kastamonu'da cezaevinden izinli olarak çıkan kişi, hırsızlık yaptığı iddiasıyla yeniden tutuklandı.

Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun açık bölümünde kalan hükümlü E.K, izinli çıktığı gün Kuzeykent İş Merkezi'ndeki kafelerden bilgisayar, tablet ve para çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:09 Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan İmzayı Attı! Kastamonu'da 300 Milyon Liralık Yatırımla 5 Bin Kişi İstihdam Edilecek Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı Gafı MHP'li Dörtyol Belediye Başkanı, İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 18:38:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezaevinden İzinli Çıkıp Hırsızlık Yaptığı İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]