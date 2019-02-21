Cezaevinden İzinli Çıkıp Hırsızlık Yaptığı İddiası
1 saat önce
Kastamonu'da cezaevinden izinli olarak çıkan kişi, hırsızlık yaptığı iddiasıyla yeniden tutuklandı.
Kastamonu
'da cezaevinden izinli olarak çıkan kişi, hırsızlık yaptığı iddiasıyla yeniden tutuklandı.
Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun açık bölümünde kalan hükümlü E.K, izinli çıktığı gün Kuzeykent İş Merkezi'ndeki kafelerden bilgisayar, tablet ve para çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:09 Kaynak: AA
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