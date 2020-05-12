Cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yaptılar, JASAT'a yakalandılar - Son Dakika

Cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yaptılar, JASAT'a yakalandılar

Hırsızlık suçundan izinli çıktıkları cezaevinden yine hırsızlık yapınca JASAT'a yakalandılar

DENİZLİ - Denizli'de hırsızlık suçundan ceza evinden izinli çıktıktan sonra bir çiftçinin bahçesine giren ve çeşitli malzemelere çaldıktan sonra kaçmaya çalışan 2 şahsı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi yaptığı başarılı takiple yakaladı.

Olay, Acıpayam ilçesi Yumrutaş Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlık suçundan kaldıkları cezaevinden geçtiğimiz günlerde izinli olarak çıkan Yusuf A., ve Ali B., isimli şahıs dışarı çıktıklarında işlerinden vazgeçmeyerek yine hırsızlık yaptı. Yumrutaş Mahallesinde Nuri A., isimli bir çiftçinin bahçesine giren şahıslar sera demiri, ilaçlama pompası, soba ve muhtelif malzemeleri çaldı. Ardından çaldıkları malzemeleri 20 AUE 24 plakalı kamyonete yükleyen şüpheliler JASAT timi ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı'nın kendilerini takip ettiğinden habersiz kaçmaya başladı. Şüpheliler yapılan başarılı takip sonrası kent merkezinde araçlarının önü kesilerek durduruldu. JASAT timi tarafından kıskıvrak yakalanan şüpheliler ardından Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüler.

Öte yandan, şüphelilerin çaldıkları malzemeler ise sahibine teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.