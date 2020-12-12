Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandı; gazetecileri tehdit etti - Son Dakika

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobildeki 4 şüphelinin cezaevinden 15 gün izinle çıktığı ve şehir turu atmak için sokağa çıktığı öğrenilirken şüphelilerden Engin K. (26) kendisini görüntüleyen gazetecileri, "Anam avradım olsun göreceğim seni, benim anam bunu görsün bana sorsun göreceğim, sen çek" diyerek tehdit etti.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Gökhan B.(28) yönetimindeki 16 ALJ 749 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan sürücü, aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen polisler de şüphelinin peşine düştü. Şüphelinin Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ne girmesi üzerine bölgeye giriş ve çıkışlar polis ekipleri tarafından kapatıldı. Yaklaşık 2 kilometrelik kovalamacanın ardından Kırlangıç Sokak'a giren sürücü Gökhan B. ile araçta bulunan Engin K. Batuhan Y.(23), Selcan A.(18) sokağı kapatan polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

2 GÜNDE 2'NCİ KEZ POLİSE YAKALANDI, GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİŞüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Yapılan GBT sorgusunda şüphelilerin cinayet suçundan hapis cezasının olduğu ve 15 günlük izinle dışarı çıktıkları öğrenildi. Şüphelilerden Engin K. kendisini görüntüleyen basın mensuplarını "Anam avradım olsun göreceğim seni, benim anam bunu görsün bana sorsun göreceğim, sen çek" diye tehdit ederek saldırmaya çalışırken polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. 27 BİN TL CEZA KESİLDİ

Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralını ihlal, trafiği tehlikeye düşürmek, hız sınırı ihlali, polisin 'dur' ihtarına uymamak suçlarından toplam 27 bin TL ceza kesildi. Otomobil çekiciyle emniyet otoparkına çekilirken, şüphelilerin polisteki sorgularının sürdüğü bildirildi.