Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandı; gazetecileri tehdit etti - Son Dakika

Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandı; gazetecileri tehdit etti

12.12.2020 08:56
Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandı; gazetecileri tehdit etti, System.String[]

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı.

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobildeki 4 şüphelinin cezaevinden 15 gün izinle çıktığı ve şehir turu atmak için sokağa çıktığı öğrenilirken şüphelilerden Engin K. (26) kendisini görüntüleyen gazetecileri, "Anam avradım olsun göreceğim seni, benim anam bunu görsün bana sorsun göreceğim, sen çek" diyerek tehdit etti.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Gökhan B.(28) yönetimindeki 16 ALJ 749 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan sürücü, aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen polisler de şüphelinin peşine düştü. Şüphelinin Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ne girmesi üzerine bölgeye giriş ve çıkışlar polis ekipleri tarafından kapatıldı. Yaklaşık 2 kilometrelik kovalamacanın ardından Kırlangıç Sokak'a giren sürücü Gökhan B. ile araçta bulunan Engin K. Batuhan Y.(23), Selcan A.(18) sokağı kapatan polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

2 GÜNDE 2'NCİ KEZ POLİSE YAKALANDI, GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİŞüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Yapılan GBT sorgusunda şüphelilerin cinayet suçundan hapis cezasının olduğu ve 15 günlük izinle dışarı çıktıkları öğrenildi. Şüphelilerden Engin K. kendisini görüntüleyen basın mensuplarını "Anam avradım olsun göreceğim seni, benim anam bunu görsün bana sorsun göreceğim, sen çek" diye tehdit ederek saldırmaya çalışırken polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.  27 BİN TL CEZA KESİLDİ

Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralını ihlal, trafiği tehlikeye düşürmek, hız sınırı ihlali, polisin 'dur' ihtarına uymamak suçlarından toplam 27 bin TL ceza kesildi. Otomobil çekiciyle emniyet otoparkına çekilirken, şüphelilerin polisteki sorgularının sürdüğü bildirildi.


Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandı; gazetecileri tehdit etti
Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandı; gazetecileri tehdit etti
Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandı; gazetecileri tehdit etti
Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandı; gazetecileri tehdit etti
Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandı; gazetecileri tehdit etti
Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandı; gazetecileri tehdit etti
Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandı; gazetecileri tehdit etti
Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandı; gazetecileri tehdit etti
Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandı; gazetecileri tehdit etti
Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandı; gazetecileri tehdit etti
Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandı; gazetecileri tehdit etti
Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandı; gazetecileri tehdit etti
Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandı; gazetecileri tehdit etti

Otomobil, İzmir, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandı; gazetecileri tehdit etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kırmızı Oda'dan Akrep dizisine transfer olan Evrim Alasya, yeni rolüyle Twitter'da trend oldu Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı Bakan Koca, 4 ilimiz için güzel haberi verdi: Günlük vaka sayıları düşüşe geçti 'Zombi Angelina Jolie' olarak tanınan İranlı genç kadın, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı 2 kurşunla vurulan gençten arkadaşına: Hakkını helal et, seni seviyorum Evinde kanlar içinde bulundu! Ünlü doktor Tuğrul Abacıoğlu, intihar etti Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Galatasaray, Alanyasporlu Salih Uçan ile anlaşma sağladı
Akıllı telefonu olmayınca, çareyi HES kodunu plaka yapıp boynuna asmakta buldu Akıllı telefonu olmayınca, çareyi HES kodunu plaka yapıp boynuna asmakta buldu         
08:50
Aman dikkat! Meteoroloji'den 5 bölgeye sağanak ve kar uyarısı Aman dikkat! Meteoroloji'den 5 bölgeye sağanak ve kar uyarısı         
07:45
Ailesinin evden kovduğu genç, kaldığı barakada çıkan yangında feci şekilde can verdi Ailesinin evden kovduğu genç, kaldığı barakada çıkan yangında feci şekilde can verdi         
01:49
Trump, Türk doktor Mehmet Öz'ü Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyine atayacak Trump, Türk doktor Mehmet Öz'ü Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyine atayacak         
23:47
60 yaşındaki adamın başını taşla ezerek öldüren kağıt toplayıcısı genç, taciz edildiği için cinayeti işlemiş 60 yaşındaki adamın başını taşla ezerek öldüren kağıt toplayıcısı genç, taciz edildiği için cinayeti işlemiş         
23:04
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı         
22:23
Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı? Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı?         
21:14
100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay 100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay         
16:50
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı         
15:30
Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı         
13:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti         
13:53
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü         
10:08
Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 09:12:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandı; gazetecileri tehdit etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei