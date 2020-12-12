Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandılar, gazetecileri tehdit ettiler (2) - Yeniden - Son Dakika

Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandılar, gazetecileri tehdit ettiler (2) - Yeniden

12.12.2020 15:36
Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandılar, gazetecileri tehdit ettiler (2) - Yeniden, System.String[]

BURSA'da, sürücüsünün, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, kovalamaca sonucu durduruldu.

BURSA'da, sürücüsünün, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, kovalamaca sonucu durduruldu. Otomobildeki 4 şüphelinin cezaevinden izne çıktığı ve şehir turu atmak için sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Şüphelilerden Engin K. (26) kendisini görüntüleyen gazetecileri, "Anam avradım olsun göreceğim seni, benim anam bunu görsün bana sorsun göreceğim, sen çek" diyerek tehdit etti.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Gökhan B. (28) yönetimindeki 16 ALJ 749 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan sürücü, aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen polisler de şüphelinin peşine düştü. Şüphelinin Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ne girmesi üzerine bölgeye giriş ve çıkışlar polis ekipleri tarafından kapatıldı. Yaklaşık 2 kilometrelik kovalamacanın ardından Kırlangıç Sokak'a giren sürücü Gökhan B. ile araçta bulunan Engin K. Batuhan Y. (23), Selcan A.(18), sokağı kapatan polis ekipleri tarafından yakalandı.

3 GÜNDE 2'NCİ KEZ POLİSE YAKALANDI, GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİŞüphelilerin üzerlerinde ve otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Yapılan GBT sorgusunda şüphelilerin cinayet suçundan hapis cezasının olduğu ve 15 günlük izinle dışarı çıktıkları öğrenildi. Şüphelilerden Engin K. kendisini görüntüleyen basın mensuplarını "Anam avradım olsun göreceğim seni, benim anam bunu görsün bana sorsun göreceğim, sen çek" diye tehdit ederek saldırmaya çalıştı. Şüpheliye polis ekipleri müdahale etti. Polis ekiplerinin, Engin K.'ye önceki gün de Nilüfer ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için para cezası uyguladığı öğrenildi. Görüntülerde maske takmadığı görülen Engin K.'nin, "Daha 2 gün önce ceza yedim" dediği anlar da görüntülere yansıdı. 27 BİN TL CEZA KESİLDİ

Şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralını ihlal, trafiği tehlikeye düşürmek, hız sınırı ihlali, polisin 'dur' ihtarına uymamak suçlarından toplam 27 bin TL ceza kesildi. Otomobil çekiciyle emniyet otoparkına çekilirken, şüphelilerin polisteki sorgularının sürdüğü bildirildi.


Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandılar, gazetecileri tehdit ettiler (2) - Yeniden
Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandılar, gazetecileri tehdit ettiler (2) - Yeniden
Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandılar, gazetecileri tehdit ettiler (2) - Yeniden
Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandılar, gazetecileri tehdit ettiler (2) - Yeniden
Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandılar, gazetecileri tehdit ettiler (2) - Yeniden
Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandılar, gazetecileri tehdit ettiler (2) - Yeniden
Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandılar, gazetecileri tehdit ettiler (2) - Yeniden
Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandılar, gazetecileri tehdit ettiler (2) - Yeniden
Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandılar, gazetecileri tehdit ettiler (2) - Yeniden
Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandılar, gazetecileri tehdit ettiler (2) - Yeniden
Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandılar, gazetecileri tehdit ettiler (2) - Yeniden
Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandılar, gazetecileri tehdit ettiler (2) - Yeniden
Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandılar, gazetecileri tehdit ettiler (2) - Yeniden

Otomobil, Polis, İzmir, Büro, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandılar, gazetecileri tehdit ettiler (2) - Yeniden - Son Dakika


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