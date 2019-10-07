Son Dakika Haberleri: Cezaevinden izinli çıkıp uyuşturucu operasyonunda yakalandı
Son Dakika Güncel Cezaevinden izinli çıkıp uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Cezaevinden izinli çıkıp uyuşturucu operasyonunda yakalandı

1 saat önce

Çorum 'da bir hükümlü cezaevinden izinli çıktıktan sonra emniyetin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

Cezaevinden izinli çıkıp uyuşturucu operasyonunda yakalandı, System.String[]

Çorum 'da bir hükümlü cezaevinden izinli çıktıktan sonra emniyetin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorum Açık Cezaevinden izinli çıkan M.D'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Hükümlünün F.G'ye uyuşturucu madde sattığının tespit edilmesi üzerine zanlılara ait iki eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 461 uyuşturucu hap, 55 gram skunk, 4 ruhsatsız av tüfeği ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan F.G, uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle hakkında adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken M.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:30 Kaynak: AA
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