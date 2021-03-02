Son dakika haber... Konya'da 2 kilo 765 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberler: Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 kilo 765 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 kilo 765 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddelerin bir araçta olduğu bilgisi üzerine, otomobilde arama yaptı. Araçta 2 kilo 765 gram eroin ele geçiren ekipler, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Son Dakika

Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır

Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu

Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı

İhbarda bulunan kadına yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı

Son dakika: Enflasyon şubat ayında yüzde 0,91 artarak yıllık bazda yüzde 15,61 oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la yaptığı görüşmede duvardaki tablolar dikkat çekti

İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı

Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor