Cezaevinden izinli çıktı, 4 kişiyi bıçakladı - Son Dakika

Cezaevinden izinli çıktı, 4 kişiyi bıçakladı
Aksaray'da cezaevinden pandemi nedeniyle izinli olarak çıkan bir şahıs ve arkadaşı, 4 kişiyi bıçaklayarak sopayla darp etti.
Aksaray'da cezaevinden pandemi nedeniyle izinli olarak çıkan bir şahıs ve arkadaşı, 4 kişiyi bıçaklayarak sopayla darp etti.
Edinilen bilgiye göre, cezaevinden pandemi nedeniyle izinli olarak çıkan Bilal D. (39), arkadaşı Umut Ç. (24) ile birlikte Taşpınar beldesinde market önünde oturan Umut G. (19) Ulaş Y. (38) Yücel D. (21) ve Bedirhan S. (21) ile aralarındaki bir husumetten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Bilal D. ve Umut Ç. yanlarında taşıdıkları bıçaklarla 4 kişiyi de bıçakladı. Bıçakla yaralanan 4 kişi yere yığılırken, arabadan sopa getiren Bilal D. ve Umut Ç. sopalarla da yaralıları darp etti. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 4 kişi ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, olayı gerçekleştiren 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY
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