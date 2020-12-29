Cezaevinden izinli çıktı 6 hırsızlık yaptı - Son Dakika

Cezaevinden izinli çıktı 6 hırsızlık yaptı
29.12.2020 14:25
AKSARAY'da çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 44 suçtan kaydı bulunan ve 1 ay önce cezaevinden izinli çıkan Muhammet K. (19), 3 evden altın ile 2 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet çaldı.
AKSARAY'da çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 44 suçtan kaydı bulunan ve 1 ay önce cezaevinden izinli çıkan Muhammet K. (19), 3 evden altın ile 2 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet çaldı. Polis tarafından yakalanan Muhammet K. adliyeye sevk edildi.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son 1 ay da Fatih ve Ereğli Kapı mahallelerinde 3 evden altın ile farklı adreslerden 2 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet çalınması üzerine çalışma başlattı. Polis, yaptığı araştırmada şüphelinin 1 ay önce cezaevinden izinli çıkan ve çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 44 suç kaydı olan Muhammed K. olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis Muhammet K.'yi dün gözaltına aldı. Muhammet K., yapılan sorgulamasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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