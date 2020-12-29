Cezaevinden izinli çıktı, 6 hırsızlık yaptı (2) - Son Dakika

TUTUKLANDI

Aksaray'da, çoğu 'hırsızlık' olmak üzere 44 suçtan kaydı bulunan, 1 ay önce cezaevinden izinli çıkıp, 3 evden altın ile 2 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet çalan Muhammet Karakaya (19), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.