Cezaevinden izinli çıktı, 6 hırsızlık yaptı (2) - Son Dakika

Cezaevinden izinli çıktı, 6 hırsızlık yaptı (2)
29.12.2020 17:34
TUTUKLANDIAksaray'da, çoğu 'hırsızlık' olmak üzere 44 suçtan kaydı bulunan, 1 ay önce cezaevinden izinli çıkıp, 3 evden altın ile 2 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet çalan Muhammet Karakaya (19), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Aksaray'da, çoğu 'hırsızlık' olmak üzere 44 suçtan kaydı bulunan, 1 ay önce cezaevinden izinli çıkıp, 3 evden altın ile 2 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet çalan Muhammet Karakaya (19), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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