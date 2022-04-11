Cezaevinden izinli çıktı, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü! - Son Dakika
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Cezaevinden izinli çıktı, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!

11.04.2022 00:26
Cezaevinden izinli çıktı, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!

Adana'da cezaevinden izinli olarak çıktığı belirlenen Murat Göbelek, boşanma aşamasındaki eşi Elif Göbelek'i, kucağında yeğeni olduğu halde defalarca bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Elif Göbelek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, Murat Göbelek uyuşturucu suçundan cezaevine girince eşi Elif Göbelek, evi terk ederek kız kardeşinin yanında kalmaya başladı.

KUCAĞINDA YEĞENİ VARDI

Cezaevinden kısa süre önce izinli olarak çıkan Murat Göbelek, boşanma aşamasındaki eşi ilme konuşmak üzere yanına gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Murat Göbelek, cebinden çıkardığı bıçakla Elif Göbelek'e saldırdı. Murat Göbelek, kucağında yeğeni bulunan Elif Göbelek'i karnından defalarca bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Evde bulunan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Elif Göbelek, ambulans ile ketteki bir özel hastaneye sevk edildi. Çok kan kaybeden Elif Göbelek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Murat Göbelek'i yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

Cezaevinden izinli çıktı, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
Cezaevinden izinli çıktı, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
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Uyuşturucu, Seyhan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevinden izinli çıktı, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü! - Son Dakika


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