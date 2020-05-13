Cezaevinden izinli çıktı, çiftçinin traktörünü çaldı - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir çiftçinin traktörü evinin önünden çalındı. Jandarma ekipleri traktörü çalan şüphelinin cezaevinden izinli çıktığını tespit etti.

Hırsızlık olayı, Gaziantep'in Nizip ilçesi Uluyatır Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan 48 yaşındaki Halil Çetin'a ait 27 ACY 835 plakalı traktör, evinin önünden sabah saatlerinde çalındı. Traktörünün çalındığını fark eden Çetin, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ayşe Çetin ise jandarmaya dua, hırsızlara beddua ederken ilginç anlatımı ile dikkat çekti.

Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, İl JASAT, Nizip ve Oğuzeli JASAT ekipleri koordinesinde olayın meydana geldiği Uluyatır Mahallesi ve güzergahlardaki yaklaşık 50 kamera incelendi. İncelemeler sonucunda söz konusu traktör, Şahinbey ilçesindeki bir ikamette bulundu. Jandarma, olayın şüphelisinin İsmail Y. olduğunu tespit etti. Şüpheli İsmail Y.'nin cezaevinden izinli çıktığı öğrenilirken, yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan jandarma, traktörü sahibi Halil Çetin'e teslim etti. Çetin ailesi jandarma ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

(İHA)