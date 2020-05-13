Cezaevinden izinli çıktı, çiftçinin traktörünü çaldı - Son Dakika

Cezaevinden izinli çıktı, çiftçinin traktörünü çaldı

Traktör sahibi yaşlı kadının hırsızlara bedduası güldürdü

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde ikamet eden Halil Çetin'in traktörü evinin önünden çalındı. Jandarma ekipleri, Traktörü çalanın cezaevinden yeni çıkan İsmail Y. Olduğu tespit etti.

Hırsızlık olayı Gaziantep'in Nizip ilçesi Uluyatır Mahallesinde meydana geldi. Çiftçilik yapan 48 yaşındaki Halil Çetin'a ait olan 27 ACY 835 plakalı traktör, ikamet ettiği evinin önünden sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Traktörünün çalındığını fark eden Çetin, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Traktörleri çalınan yaşlı kadın Ayşe Çetin ise, Jandarmaya dua, hırsızlara beddua ederken, ilginç anlatımı ile dikkat çekti.

Merkez Jandarma karakol komutanlığı, İl Jandarma Jasat, Nizip ve Oğuzeli Jasat ekipleri koordinesinde olayın meydana geldiği Uluyatır mahallesi ve güzergahlardaki yaklaşık 50 kamera ve mobessede yapılan incelemeler sonucunda söz konusu traktör Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir ikamette bulundu. Jandarma, olayın şüphelisinin İsmail Y. olduğunu tespit etti. Şüpheli İsmail Y.'nin hapishaneden izinli olarak öğrenilirken, şüphelinin yakalaması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan jandarma traktörü sahibi Halil Çetin'e teslim etti. Çetin ailesi ise, Jandarma ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.