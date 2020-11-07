Cezaevinden izinli çıktı, iki günde bir cüzdan, bir de cep telefonu çaldı - Son Dakika

ADANA'da cezaevinden izinli çıkan ve durakta beklediği sırada kendisine adres soran bir kadının çantasından cüzdanını çalan Ferman S. (40), çevredeki yunus ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine kısa sürede yakalandı. Ferman S.'nin olaydan bir gün önce de sağlık ocağından cep telefonu çaldığı da ortaya çıktı.

Olay, 5 Kasım günü akşamüstü saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Kısa süre önce pandemi süreci nedeniyle hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden izinli çıkan hükümlü Ferman S., iddiaya göre bir otobüs durağında beklemeye başladı. Bu sırada durağa gelen Zuhal Karaman , Ferman S.?ye adres sordu. Karaman'a adresi tarif ettikten sonra kadının arkasını döndüğü anda çantasından cüzdanını alan Ferman S., olay yerinden uzaklaşmak için hızla yürümeye başladı. Bu sırada olay yerinden geçen Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli yunus ekipleri, Ferman S.?nin kadının çantasından cüzdanı aldığını gördü. Polis ekiplerinin kendisini fark ettiğini anlayan Ferman S., cüzdanı yere atarak kaçmaya başladı. Polis, kovaladığı Ferman S.?yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.CEP TELEFONU DA ÇALMIŞ

Daha önceden 10 suç kaydı bulunduğu tespit edilen ve cezaevinden izinli çıkan Ferman S.?nin olaydan bir gün önce de merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki bir sağlık ocağından cep telefonu çaldığı öğrenildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Ferman S.?ye, adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi.