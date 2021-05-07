Cezaevinden izinli çıkıp kısıtlamayı ihlal etti; kovalamacayla yakalandı - Son Dakika

Cezaevinden izinli çıkıp kısıtlamayı ihlal etti; kovalamacayla yakalandı

07.05.2021 09:53

BURSA'da kısıtlamada rezidanstan çıkarken polisi görünce lüks otomobiliyle kaçan Fatih K. (28), yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı.

BURSA'da kısıtlamada rezidanstan çıkarken polisi görünce lüks otomobiliyle kaçan Fatih K. (28), yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Cezaevinden izinli çıktığı belirlenen, polise sahte izin belgesi gösteren Fatih K.'ye trafik kurallarını ve kısıtlamayı ihlalden 10 bin 199 lira ceza kesildi.

Merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde dün, bir rezidansın otoparkından çıkan 34 DSZ 721 plakalı otomobili gören Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü kaçtı, polis ekipleri de peşlerine düştü. Yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacanın ardından otomobil, Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarı'ndaki polis uygulama noktasında durduruldu.

Yapılan kimlik kontrolünde sürücü Fatih K.'nin cezaevinden izinli çıktığı belirlendi. Fatih K.'nin polise ibraz ettiği izin belgesi sahte çıktı. Fatih K.'nin üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.10 BİN 199 LİRA CEZA KESİLDİ

Gözaltına alınan Fatih K.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 5 bin 396 lira, makas atmaktan bin 339 lira, 'dur' ihtarına uymamak suçundan 314 lira olmak üzere toplam 7 bin 49 lira ceza kesildi. Fatih K.'ye kısıtlamayı ihlal ettiği için de 3 bin 150 lira ceza yazıldı.


Cezaevinden izinli çıkıp kısıtlamayı ihlal etti; kovalamacayla yakalandı
Cezaevinden izinli çıkıp kısıtlamayı ihlal etti; kovalamacayla yakalandı
Cezaevinden izinli çıkıp kısıtlamayı ihlal etti; kovalamacayla yakalandı
Cezaevinden izinli çıkıp kısıtlamayı ihlal etti; kovalamacayla yakalandı
Cezaevinden izinli çıkıp kısıtlamayı ihlal etti; kovalamacayla yakalandı
Cezaevinden izinli çıkıp kısıtlamayı ihlal etti; kovalamacayla yakalandı
Cezaevinden izinli çıkıp kısıtlamayı ihlal etti; kovalamacayla yakalandı
Cezaevinden izinli çıkıp kısıtlamayı ihlal etti; kovalamacayla yakalandı
Cezaevinden izinli çıkıp kısıtlamayı ihlal etti; kovalamacayla yakalandı

Yıldırım, Bursa, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cezaevinden izinli çıkıp kısıtlamayı ihlal etti; kovalamacayla yakalandı - Son Dakika


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