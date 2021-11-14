Cezaevinden izinli çıktı, evini yaktı - Son Dakika

Cezaevinden izinli çıktı, evini yaktı

-İzinli mahkum evini ateşe verdi

-Bina sakini anne ve çocuğunu itfaiye kurtardı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da cezaevinden izinli çıkan mahkum, kaldığı binadaki daireyi ateşe verdi. Alev alev yanan evde, dumandan etkilenen bina sakinleri, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde meydana geldi. İ.K. Şanlıurfa Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıktı. Evine giden mahkum İ.K. iddiaya göre, bunalıma girerek evini ateşe verdi. Alevlerin yükseldiğini gören mahalleli durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, binada dumandan etkilenen kadın ve çocukları dışarı çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Binanın boşaltılmasının ardından ekipler, tazyikli su ile yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Bölgede güvenlik önlemi alan polis, evini yaktığı iddia edilen İ.K.'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.