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Cezaevinden izinli çıktı hırsızlık yaptı - Son Dakika

Cezaevinden izinli çıktı hırsızlık yaptı

16.02.2022 16:02
Cezaevinden izinli çıktı hırsızlık yaptı

Adana'da cezaevinden izinli çıkan bir kişi, hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Adana'da cezaevinden izinli çıkan bir kişi, hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde ikamet eden İ.D. isimli vatandaş, kendisine ait buğday tarlası içerisinde tek katlı betonarme evinin çatısını oluşturan çinko malzemeden yapılmış parçaların yerinden sökülerek çalındığını bildirmesi üzerine Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince, bölgede ve çevresinde yapılan araştırma ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen M.B. gözaltına alındı.

9 ayrı suçtan kaydının olduğu ve açık cezaevinden izinli olarak dışarıda bulunduğu belirlenen M.B. hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

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Jandarma, Buğday, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevinden izinli çıktı hırsızlık yaptı - Son Dakika


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