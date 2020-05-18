Cezaevinden izinli çıktı, hırsızlık yaptı - Son Dakika

MARDİN'in Derik ilçesinde hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkan B.Ş.Y., çaldığı motosikleti satarken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli tarihlerde yaşanan motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan fiziki ve teknik takipte, B.Ş.Y.'nin, çalıntı motosiklet satacağı tespit edildi. Tutuklu bulunduğu Mardin E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu'ndan koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bir süre önce izinli çıktığı belirlenen B.Ş.Y., Söğütözü Mahallesi'nde çalıntı motosikleti satmaya gelince yakalandı. Yapılan kontrollerde motosikletin plakasız olduğu, şasi ve motor numarası üzerinde özel beceri kullanılarak kazıntı yapıldığı tespit edildi.Gözaltına alınan B.Ş.Y'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.