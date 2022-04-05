Cezaevinden izinli çıktı, kaynanası, baldızı ve bir çocuğu öldürdü (2) - Son Dakika
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Cezaevinden izinli çıktı, kaynanası, baldızı ve bir çocuğu öldürdü (2)

05.04.2022 00:57
Cezaevinden izinli çıktı, kaynanası, baldızı ve bir çocuğu öldürdü (2)

10 YAŞINDAKİ ALİ TAYYİP DE ÖLDÜElazığ'da, bir süre önce cezaevinden izinli çıkan ve kaynanası ile baldızını tabancayla öldüren Fırat A.'nın kurşunlarına hedef olup ağır yaralanan diğer baldızının oğlu 10 yaşındaki Ali Tayyip Demirbağ, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

10 YAŞINDAKİ ALİ TAYYİP DE ÖLDÜ

Elazığ'da, bir süre önce cezaevinden izinli çıkan ve kaynanası ile baldızını tabancayla öldüren Fırat A.'nın kurşunlarına hedef olup ağır yaralanan diğer baldızının oğlu 10 yaşındaki Ali Tayyip Demirbağ, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşinin ailesine kurşun yağdırdıktan sonra kaçan Fırat A.'nın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.


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Pandemi izniyle cezaevinden çıktı! Kaynanası ve baldızını öldürdü, bir çocuğu da ağır yaraladı Pandemi izniyle cezaevinden çıktı! Kaynanası ve baldızını öldürdü, bir çocuğu da ağır yaraladı Elazığ'da bir kişi kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, bir çocuğu yaraladı Elazığ'da bir kişi kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, bir çocuğu yaraladı

Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ, Fırat, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cezaevinden izinli çıktı, kaynanası, baldızı ve bir çocuğu öldürdü (2) - Son Dakika


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