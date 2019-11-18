Son Dakika Haberleri: Cezaevinden izinli çıktı, sevgilisi olduğu ileri sürülen kadını öldürüp intihar etti
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Cezaevinden izinli çıktı, sevgilisi olduğu ileri sürülen kadını öldürüp intihar etti

6 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde cezaevinden izinli çıkan kişi, sevgilisi olduğu iddia edilen kadını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti.

Cezaevinden izinli çıktı, sevgilisi olduğu ileri sürülen kadını öldürüp intihar etti, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde cezaevinden izinli çıkan kişi, sevgilisi olduğu iddia edilen kadını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti.

İddiaya göre, açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk (24), Karanfil Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi Melisa Kalem'in (24) evine gitti.

Burada ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selçuk, kendini elektroşok cihazıyla korumaya çalışan Kalem'e, yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş etti. Selçuk, daha sonra kendini vurarak intihar etti.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kalem ve Selçuk'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Selçuk ve kadının cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Melisa Kalem'in hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.


Soruşturma sürdürülüyor.

Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:44 Kaynak: AA
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Cezaevinden izinli çıktı, sevgilisi olduğu ileri sürülen kadını öldürüp intihar etti
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