Cezaevinden izinli çıktı, silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika
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Cezaevinden izinli çıktı, silahlı saldırıda öldürüldü

14.06.2022 01:08
Cezaevinden izinli çıktı, silahlı saldırıda öldürüldü

ŞANLIURFA'da cezaevinden izinli çıkan Mehmet Şahap (38), sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da cezaevinden izinli çıkan Mehmet Şahap (38), sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde İpekyol Mahallesi 2338 sokakta meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce işlediği bir suçtan dolayı cezaevine giren Mehmet Şahap, izinli olarak Şanlıurfa'da bulunduğu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Şahap yere yığılırken, saldırganlar ise kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Şahap ağır yaralı olarak Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Şahap, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.


Cezaevinden izinli çıktı, silahlı saldırıda öldürüldü
Cezaevinden izinli çıktı, silahlı saldırıda öldürüldü
Cezaevinden izinli çıktı, silahlı saldırıda öldürüldü
Cezaevinden izinli çıktı, silahlı saldırıda öldürüldü
YORUMLAR
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ŞANLIURFA - Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti ŞANLIURFA - Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti Yüksek gerilim hattı buğday tarlasını kül etti Yüksek gerilim hattı buğday tarlasını kül etti
Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezaevinden izinli çıktı, silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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