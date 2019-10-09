Son Dakika Haberleri: Cezaevinden izinli çıktı uyuşturucu operasyonunda yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Cezaevinden izinli çıktı uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Cezaevinden izinli çıktı uyuşturucu operasyonunda yakalandı

41 dakika önce

Cezaevinden izinli çıktı uyuşturucu operasyonunda yakalandıÇORUM - Çorum'da cezaevinden izinli çıkan bir hükümlü, narkotimlerin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

Cezaevinden izinli çıktı uyuşturucu operasyonunda yakalandı

ÇORUM - Çorum'da cezaevinden izinli çıkan bir hükümlü, narkotimlerin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Açık Cezaevinden izinli çıkan M.D. adlı şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen narkotimler, yaptıkları çalışmalar sonucu M.D'nin F.G adlı şahsa uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Her iki şahsı gözaltına alan narkotik polisi, M.D. ve F.G'ye ait evlerde yaptıkları aramada 461 uyuşturucu hap, 55 gram susunk, 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Hakkında uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle işlem yapılan F.G., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, M.D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevinden izinli çıktı uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Narkotik, Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PKK/KCK adına polise molotof ve EYP atan 6 kişi gözaltına alındı
Türkiye'nin operasyon planıyla ilgili cevabı bilinmeyen 5 soru Sınıra sevk edilen Mehmetçiğe coşkulu karşılama Fotoğraf stüdyosu sahibi, kıyafetlerini değiştiren kadınların görüntülerini gizli kamerayla kaydetti, serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 02:05:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezaevinden izinli çıktı uyuşturucu operasyonunda yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]