Cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucu satarken yakalandı

ÇORUM'da, açık cezaevinden izinli çıkan hükümlü M.G., uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorum Açık Cezaevi'nden izinli çıkan M.G.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonunda M: G.'nin, F.G.'ye uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Bunun üzerine ikilinin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 461 uyuşturucu hap, 55 gram skunk, 4 ruhsatsız av tüfeği ile 1 hassas terazi ele geçirildi. M.G. ve F.G., gözaltına alındı.

Polisin gerçekleştirdiği operasyon ise kameralara yansıdı.