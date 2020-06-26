Cezaevinden izinli çıktı: Yardım bahanesiyle yaklaştığı yaşlıların evlerini soydu - Son Dakika

Cezaevinden izinli çıktı: Yardım bahanesiyle yaklaştığı yaşlıların evlerini soydu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan hükümlü, gündüz hastanede refakatçisi olmayan yaşlılara yardım bahanesiyle yaklaşıp geceleri ise evlerini soydu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan hükümlü, gündüz hastanede refakatçisi olmayan yaşlılara yardım bahanesiyle yaklaşıp geceleri ise evlerini soydu.

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Gerçekleştirdiği hırsızlık olaylarının ardından sosyal medyada türkü söylediği videoları paylaşan hükümlü, JASAT ekiplerinin 110 saatlik kamera incelemesi sonucu yeni kurbanının başında refakatçilik yaparken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pamukkale ilçesinde son 1 ay içerisinde meydana gelen 5 ayrı evden hırsızlık olayını araştırırken ilginç bir detaya ulaştı. Suç olaylarının meydana geldiği bölgede bulunan 45 eve ait güvenlik kameralarının 110 saattik kayıtlarını titiz bir şekilde inceleyen JASAT ekibi, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelinin Salih Ramazan S. (30) olduğunu tespit etti.

REFAKATÇİLİK YAPIP YALNIZ YAŞLILARIN GÜVENİNİ KAZANDI

Cezaevinden izinli olarak çıkan Salih Ramazan S'nin, gündüzleri hastane odalarını tek tek dolaşarak yanında refakatçisi olamayan yaşlılara yardım bahanesiyle yaklaştığı, gün boyu yanlarında kalıp refakat ettiği yaşlıların güvenlerini kazanarak adres bilgilerini elde ettiği ve gece ise öğrendiği adreslere giderek boş olan evlerde rahat bir şekilde hırsızlık yaptığı belirlendi.

JASAT ekiplerinin 110 saatlik kamera incelemesi sonucu yeni kurbanının başında refakatçilik yaparken yakalanan Salih Ramazan S'nin, hırsızlık, uyuşturucu ticareti ve mala zarar verme suçlarından 33 ayrı suç kaydının olduğu anlaşıldı. Son karıştığı 5 ayrı hırsızlık olayından hakim karşısına çıkan Salih Ramazan S., tutuklanarak izinli çıktığı cezaevine geri teslim edildi.

Benzerine az rastlanır bir yöntemle hırsızlık yapan ve çaldığı eşyaları 2. el eşya ticareti yapan iş yerlerine satan Salih Ramazan S'nin, gerçekleştirdiği hırsızlık olaylarının ardından türkü söyleyip sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüleri ortaya çıktı.

(Mehmet Barlas - Köksal Kılınç/İHA)

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 11:27 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevinden izinli çıktı: Yardım bahanesiyle yaklaştığı yaşlıların evlerini soydu - Son Dakika
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