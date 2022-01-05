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Cezaevinden izinli çıktı yine aynı suçu işledi - Son Dakika

Cezaevinden izinli çıktı yine aynı suçu işledi

05.01.2022 12:49
Cezaevinden izinli çıktı yine aynı suçu işledi

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden izinle çıkan M.C. uyuşturucu madde satarken polis tarafından yakalanarak tekrar cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden izinle çıkan M.C. uyuşturucu madde satarken polis tarafından yakalanarak tekrar cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, aldıkları ihbar üzerine bir kişinin eğlence mekanlarında uyuşturucu madde sattığını belirledi. Önceki gün akşam oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii'nde bir eğlence mekanından çıkan zanlı üzerinde yapılan aramada kot pantolonun bel kısmında gizli cepleri içinde ayrı ayrı alüminyum folyolara sarılı toplam 2,24 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan şahsın M.C (47) olduğunu belirleyen Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri aynı şahsın üç yıl önce sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda yakalayarak "uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak" suçundan cezaevine gönderildiği ortaya çıktı. Tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkarıldığı bilgisi edinilen M.C'nin kaldığı evde yapılan aramalarda, buzdolabı, salça teneke kutusuna ve yorganların arasında alüminyum folyoya sarılı toplam 3,18 gram metamfetamin, 1 tane ecstasy, 0.42 gram öğütülmüş ecstasy tozu, 2,79 gram esrar maddesi, 3, 18 gram kenevir tohumu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde imha edilmek üzere Marmaris İlçe Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edildi. İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde işlemleri yapılan M.C, çıkarıldığı mahkeme tarafından " Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi. - MUĞLA

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Uyuşturucu, Marmaris, Polis, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevinden izinli çıktı yine aynı suçu işledi - Son Dakika


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