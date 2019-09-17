Cezaevinden izinli çıktı yine hırsızlık yaptı

Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılardan A.A'nın hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir gün önce izinli olarak çıktığı belirlendi.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin H.K. ve A.A. olduğunu belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şehitkamil ilçesine bağlı Yaprak Mahallesi Kepkep Sokağı'nda bir otomobilde meydana gelen hırsızlık olayının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Gaziantep 'te hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkan kişi, 1 gün sonra otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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