Son Dakika Haberleri: Cezaevinden izinli çıktı yine hırsızlık yaptı
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Cezaevinden izinli çıktı yine hırsızlık yaptı

1 saat önce

Gaziantep'te hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkan kişi, 1 gün sonra otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Cezaevinden izinli çıktı yine hırsızlık yaptı, System.String[]

Gaziantep'te hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkan kişi, 1 gün sonra otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şehitkamil ilçesine bağlı Yaprak Mahallesi Kepkep Sokağı'nda bir otomobilde meydana gelen hırsızlık olayının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin H.K. ve A.A. olduğunu belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılardan A.A'nın hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir gün önce izinli olarak çıktığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:44 Kaynak: AA
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