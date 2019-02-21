Son Dakika Haberleri: Cezaevinden İzinli Çıktı, Yine Hırsızlıktan Tutuklandı

Cezaevinden İzinli Çıktı, Yine Hırsızlıktan Tutuklandı

1 saat önce

KASTAMONU'da, 'hırsızlık' suçundan yattığı cezaevinden izinli çıkan E.K., 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Cezaevinden İzinli Çıktı, Yine Hırsızlıktan Tutuklandı, System.String[]
KASTAMONU'da, 'hırsızlık' suçundan yattığı cezaevinden izinli çıkan E.K., 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. 

Kuzeykent Mahallesi'ndeki 3 kafede meydana gelen hırsızlık olayları sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarının E.K. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Kafelerden dizüstü bilgisayar ve tablet ile para çaldığı belirlenen E.K., yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. E.K.'nin, 'hırsızlık' suçundan cezaevinde yattığı ve bir süre önce izinli olarak çıktığı öğrenildi.

- Kastamonu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:03 Kaynak: DHA

Kastamonu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bir Sene Öncesine Kadar Ev Hanımıydı, Kurduğu Fabrika ile Şimdi 7 Ülkeye İhracat Yapıyor Gözü Dönmüş Gençler, Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü

Erdoğan İmzayı Attı! Kastamonu'da 300 Milyon Liralık Yatırımla 5 Bin Kişi İstihdam Edilecek Bakan Albayrak, KDV İadelerini 10 İş Günü İçerisinde Yapacak Düzenlemeyi Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 18:40:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezaevinden İzinli Çıktı, Yine Hırsızlıktan Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]