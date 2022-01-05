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Cezaevinden izinli çıktı, yine uyuşturucu satmaktan yakalandı - Son Dakika

Cezaevinden izinli çıktı, yine uyuşturucu satmaktan yakalandı

05.01.2022 12:36
Cezaevinden izinli çıktı, yine uyuşturucu satmaktan yakalandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, cezaevinden koronavirüs salgını nedeniyle izinli çıkan Musa Canpolat (47), yine uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle yakalanıp, tutuklandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, cezaevinden koronavirüs salgını nedeniyle izinli çıkan Musa Canpolat (47), yine uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle yakalanıp, tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine eğlence mekanlarında uyuşturucu madde sattığı belirtilen Musa Canpolat'ı takibe aldı. Bir haftalık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, önceki akşam oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkisindeki bir eğlence mekanından çıkan Canpolat'ı durdurup üzerini aradı. Aramada, Canpolat'ın kot pantolonunun bel kısmında, gizli cepler içinde ayrı ayrı alüminyum folyolara sarılı toplam 2,24 gram metamfetamin ele geçirildi. Canpolat'ın evinde yapılan aramalarda ise buzdolabı, salça kutusu ve çekyatın içindeki yorganlar arasında alüminyum folyoya sarılı toplam 3,18 gram metamfetamin, 1 ecstasy hap, 0.42 gram öğütülmüş ecstasy tozu, 2,79 gram esrar, 3,18 gram kenevir tohumu ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde imha edilmek üzere Marmaris İlçe Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Musa Canpolat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İlçede 3 yıl önce uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanıp, hakkında açılan davada 14 yıl hapis cezasına çarptırılan Musa Canpolat'ın cezasını çektiği cezaevinden koronavirüs salgını nedeniyle izinli çıktığı belirtildi.


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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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