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Cezaevinden izinli çıktı, yol verme kavgasında temizlik işçisini bıçakla öldürdü - Son Dakika

Cezaevinden izinli çıktı, yol verme kavgasında temizlik işçisini bıçakla öldürdü

15.10.2021 16:13

Bolu'da yol verme kavgasında temizlik işçisini bıçakla öldüren Mustafa Kemal Ç adlı saldırganın cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi. 11 ayrı suçtan sabıkası olan Mustafa Kemal Ç., adliyeye sevk edildi.

Gece saat 02.00 sıralarında Bahçelievler mahallesi Karanfil sokakta meydana gelen olayda Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı çöp toplama kamyonunda çalışan Turgay Kayaalp ile ticari taksiyle yolculuk yapan Mustafa Kemal Ç. arasında yol verme tartışması çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Kemal Ç. yanında bulunan bıçakla Kayaalp'i bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle temizlik işçisi kanlar içinde yerde kaldı.

Cezaevinden izinli çıktı, temizlik işçisini bıçakla öldürdü

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kayaalp'in iş arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Turgay Kayaalp'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

PANDEMİ NEDENİYLE CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI

Temizlik işçisini bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan Mustafa Kemal Ç.'yi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri çalışma başlattı. Zanlı, kaçtığı otomobille D-100 Karayolu üzerinde yakalandı. 11 ayrı suçtan sabıkası olan Mustafa Kemal Ç.'nin, "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hüküm giydiği ve olay günü Bolu T Tipi Cezaevi'nden pandemi sebebiyle izinli olarak çıktığı belirlendi. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cezaevinden izinli çıktı, yol verme kavgasında temizlik işçisini bıçakla öldürdü

Bahçelievler, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevinden izinli çıktı, yol verme kavgasında temizlik işçisini bıçakla öldürdü - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • m.yener arıkan: ya suçlu nasıl izinli çıkar bu nasıl mantıktır kardeşim, suç işlemiş cezaevine girmiş cezası bittiğinde çıksın izin nedir yahu, 11 suçtan içerideymiş elini kolunu sallaya sallaya geziyor dışarıda elini sallarkende adam öldürüyor, aslında buna izin verenlerede dava açacaksın onlarda adam öldürmeye yardımdan içeri atacaksın Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Emre Sivri: Evet aynen adam öldürsün diye dışarı salana dava acıcaksın? Bu arakdas şimdi sokakda gezerken covıd kurallarına uyacakmı? Adam kanunlara uymamıs 11 şuç kaydı var. Umarım seçimde bu tatıle yolladıklarınız oy kullanır. Yoksa artık halk bu adaletsızlıkden bıkdı bıkdı bıkdı. 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Cezaevinden izinli çıktı, yol verme kavgasında temizlik işçisini bıçakla öldürdü - Son Dakika
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