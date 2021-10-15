Cezaevinden izinli çıktı, yol verme kavgasında temizlik işçisini bıçakla öldürdü - Son Dakika

Gece saat 02.00 sıralarında Bahçelievler mahallesi Karanfil sokakta meydana gelen olayda Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı çöp toplama kamyonunda çalışan Turgay Kayaalp ile ticari taksiyle yolculuk yapan Mustafa Kemal Ç. arasında yol verme tartışması çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Kemal Ç. yanında bulunan bıçakla Kayaalp'i bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle temizlik işçisi kanlar içinde yerde kaldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kayaalp'in iş arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Turgay Kayaalp'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

PANDEMİ NEDENİYLE CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI

Temizlik işçisini bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan Mustafa Kemal Ç.'yi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri çalışma başlattı. Zanlı, kaçtığı otomobille D-100 Karayolu üzerinde yakalandı. 11 ayrı suçtan sabıkası olan Mustafa Kemal Ç.'nin, "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hüküm giydiği ve olay günü Bolu T Tipi Cezaevi'nden pandemi sebebiyle izinli olarak çıktığı belirlendi. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.