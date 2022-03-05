Cezaevinden izinli çıktıktan sonra hırsızlık yapan hükümlü yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıktıktan sonra Kars'ta otomobil çalan ve iş yerinden hırsızlık yapan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kars'ta otomobil çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 200 saatlik güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin A.G. olduğunu belirledi.

Zanlının önce bir otomobili, ardından da bu araçla gittiği marketten yaklaşık 30 bin lira değerinde tekel ve muhtelif ürünler çaldığı tespit edildi.

Polis, operasyonla A.G. ile hırsızlıklarda kendisine yardım eden Ç.M'yi yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelilerden A.G'nin İstanbul'da çok sayıda hırsızlığa karıştığı ve tutuklu bulunduğu İstanbul Silivri Cezaevinden 20 gün önce izinli çıktığı öğrenildi.