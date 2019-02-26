Cezaevinden İzinli Geldiği Evinde Öldürüldü
39 dakika önce
Karaman'da cezaevinden izinli geldiği belirtilen 28 yaşındaki Mehmet Altınbilek, evinde öldürüldü.
Karaman
'da cezaevinden izinli geldiği belirtilen 28 yaşındaki Mehmet Altınbilek, evinde öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Konya
'nın Ereğli
ilçesindeki açık cezaevinden izinli olarak çıkan Mehmet Altınbilek, Nefise Sultan Mahallesi 249. Sokak'taki evine geldi.
Altınbilek, evinde tartıştığı kimliği henüz tespit edilemeyen şüphelilerce darbedildikten sonra başından tabancayla vuruldu.
Ağır yaralanan Altınbilek, kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
İfadesine başvurulmak üzere emniyete götürülen Altınbilek'in eşi Ayşe Altınbilek şüphelilerin kendisini de darbettikten sonra kaçtıklarını söyledi.
Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:38 Kaynak: AA
Husumetlisini Sokak Ortasında Öldürdü, Saklandığı Kümeste Yakalandı
Evinde Su Akmayan Vatandaş Belediye Başkanı'na İsyan Etti: Cenabet Geziyorum
Trans Bireyle Fuhuş Pazarlığında Cinayette 'Haksız Tahrik' İndirimi
Son Dakika! Trump'ın Damadı Erdoğan'la Görüşmek İçin Ankara'ya Geliyor