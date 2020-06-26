Cezaevinden izinli olarak çıkan mahkum uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika

Cezaevinden izinli olarak çıkan mahkum uyuşturucu ile yakalandı

Cezaevinden izinli olarak çıkan mahkum uyuşturucu ile yakalandı Yalova'da cezaevinde bulunan bir hükümlü izinli olarak çıktıktan sonra evinde satmak için hazırladığı Metanfetamin adı verilen uyuşturucularla yakalandı.

Cezaevinden izinli olarak çıkan mahkum uyuşturucu ile yakalandı

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YALOVA - Yalova'da cezaevinde bulunan bir hükümlü izinli olarak çıktıktan sonra evinde satmak için hazırladığı Metanfetamin adı verilen uyuşturucularla yakalandı.

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri Yalova'da hükümlü olarak yattığı cezaevinden izin alarak çıkan U.Ö adlı şahsın uyuşturucu satışı yapacağı yönündeki bir istihbaratı değerlenerek harekete geçti. Şahsı takibe alan jandarma ekipleri şahsın Yalova'nın Seyrantepe Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpek Manken'in de katılımı ile evde yapılan aramada 25 adet fişek olarak tabir edilen hazırlanmış 69 gram ile 10 gram ayrı olmak üzere toplam 79 gram metamfetamin maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Yalova, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 12:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cezaevinden izinli olarak çıkan mahkum uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika

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