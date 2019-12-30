Cezaevinden izne çıktı, tartıştığı karısını 20 yerinden bıçaklayarak kaçtı (2) - Son Dakika

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Cezaevinden izne çıktı, tartıştığı karısını 20 yerinden bıçaklayarak kaçtı (2)
6 saat önce
TESLİM OLDU Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra tartıştığı eşi Gülten Karazeybek'i (24) 20 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayıp kaçan Abdürrahim Karazeybek (30), olaydan 2 saat sonra polise teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:12 Kaynak: DHA
TESLİM OLDU
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra tartıştığı eşi Gülten Karazeybek'i (24) 20 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayıp kaçan Abdürrahim Karazeybek (30), olaydan 2 saat sonra polise teslim oldu. Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan hüküm giyen ve açık cezaevine nakledildiği öğrenilen Karazeybek'in, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU,
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