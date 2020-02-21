Cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı

7 saat önce

MERSİN'de, Şanlıurfa'daki Siverek Açık Cezaevi'nden 5 ay önce firar eden, hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı, System.String[]

MERSİN'de, Şanlıurfa'daki Siverek Açık Cezaevi'nden 5 ay önce firar eden, hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Akdeniz Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetimleri sırasında, Mersin ile Adana arasında yolcu taşımacılığı yapılan minibüste kimlik kontrolü gerçekleştirildi. Verdiği sürücü belgesinin sahte olması nedeniyle 1 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda şüphelinin, bilgilerin kendisine ait olmadığını itiraf etmesiyle araştırma yapıldı. Bunun üzerine sahte belge taşıyan kişinin, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki açık cezaevinden 5 ay önce firar ettiği ortaya çıktı. Firari olarak aranan kişinin, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasının olduğu da belirlendi. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


Şanlıurfa, Siverek, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:42 Kaynak: DHA
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