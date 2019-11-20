Son Dakika Haberleri: Cezaevinden kaçarak eşini öldürdü
Son Dakika 3. Sayfa Cezaevinden kaçarak eşini öldürdü - Son Dakika

Cezaevinden kaçarak eşini öldürdü

6 saat önce

Hatay'da, cezaevinden firar eden bir yükümlü eşini bıçaklayarak öldürdü.

Cezaevinden kaçarak eşini öldürdü, System.String[]

Hatay'da, cezaevinden firar eden bir yükümlü eşini bıçaklayarak öldürdü.


Olay, Antakya ilçesi Zenginler Mahallesi Ay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinde tutuklu bulunan Ahmet K., henüz bilinmeyen sebeple eşi Sibel K.'yı sokak ortasında bıçakladı. Ambulansla Hatay Devlet Hastanesine yaralı olarak kaldırılan Sibel K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Polisler yakalayınca kendini öldürmek istedi


Eşini bıçaklayarak kaçan Ahmet K.'nın ise polisler tarafından yapılan incelemeler sonucu Akevler Mahallesi 19. Sokak'ta bir apartmanda yakalandı. Polislerin geldiğini gören Ahmet K., kaçamayınca bıçağı boğazına dayadı. Polis ekipleri Ahmet K.'yı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Ahmet K.'nın emniyette sorgusunun sürdüğü öğrenildi. - HATAY

Antakya, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:51 Kaynak: İHA
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