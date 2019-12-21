Cezaevinden kaçıp bir kişiyi yaraladı, bir iş yerini de kurşunladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezaevinden kaçıp bir kişiyi yaraladı, bir iş yerini de kurşunladı - Son Dakika

Cezaevinden kaçıp bir kişiyi yaraladı, bir iş yerini de kurşunladı

6 saat önce

Adana'da, cezaevinden kaçtıktan sonra bir kişiyi yaraladığı, bir iş yerini de kurşunladığı ileri sürülen zanlı yakalandı.

Cezaevinden kaçıp bir kişiyi yaraladı, bir iş yerini de kurşunladı, System.String[]

Adana'da, cezaevinden kaçtıktan sonra bir kişiyi yaraladığı, bir iş yerini de kurşunladığı ileri sürülen zanlı yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesinde narenciye bahçesi bulunan İsmail Kalfa, bahçesinden kasalarla limon çaldığı sırada yakaladığı S.Ü. (25) ile tartışma yaşadı. Tartışma sırasında Kalfa'yı silahla yaralayan S.Ü, olay yerinden kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesinde Gökhan Gözükara'ya ait iş yerinin kurşunlanmasından da arandığını belirlenen S.Ü'yü Doğankent Mahallesi'nde düzenlediği operasyonla yakaladı.

Aranması bulunan ve cezaevinden kaçtığı tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yüreğir, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:12 Kaynak: AA
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