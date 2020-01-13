Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı - Son Dakika

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı

6 saat önce

Bingöl'de Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden şahıs 2,5 saat sonra polis tarafından yakalandı.

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı, System.String[]

Bingöl'de Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden şahıs 2,5 saat sonra polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Bingöl Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda cezasını çeken Ş.B, önceki gece akşam saat: 20.07 sıralarında firar etti. Şahsın firar ettiğini fark eden Ceza İnfaz Koruma Memurları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler yaptığı çalışmada cezaevinden kaçan şahsı 2 saat sonra yakaladı.


Yakalanan S.B. yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla cezaevine teslim edildi.


Valilik tarafından yapılan açıklamada, "09.01.2020 günü saat 20: 07 sıralarında görevlilerden firar eden şahıs olduğu bilgisi alınması üzerine yapılan araştırmada Bingöl Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği belirlenen S.B. isimli şahıs yapılan çalışmalar sonucunda saat 22: 45'de yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Bingöl, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 06:15 Kaynak: İHA
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