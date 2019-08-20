Son Dakika Haberleri: Cezaevinden kaçtı ama polisten kaçamadı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Cezaevinden kaçtı ama polisten kaçamadı

52 dakika önce

Cezaevinden kaçtı ama polisten kaçamadıKAYSERİ - Kayseri'de 'Nitelikli yağma ve parada sahtecilik' suçlarından kesinleşmiş 27 yıl 8 ay hapis cezası olan şahıs cezaevinden kaçtıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Cezaevinden kaçtı ama polisten kaçamadı
KAYSERİ - Kayseri'de 'Nitelikli yağma ve parada sahtecilik' suçlarından kesinleşmiş 27 yıl 8 ay hapis cezası olan şahıs cezaevinden kaçtıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesince verilen 'Nitelikli Yağma ve Parada Sahtecilik' suçlarından hakkındaki kesinleşmiş 27 yıl 8 ay hapis cezasını infaz ederken Kayseri Bünyan Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden Y.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Kocasinan ilçesine bağlı Buğdaylı mahallesinde bulunan bir eve operasyon düzenleyen ekipler, Y.K.'yı yakaladı.
Y.K., Kayseri Devlet Hastanesi'nde geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


5 aylık bebeğini pencereden atmak isteyen alkollü babaya polis engel oldu
Siirt'te uyuşturucu tacirleri polise saldırdı: 1 polis yaralı, saldırgan öldürüldü Diyarbakır'da HDP'lilerin protesto girişimine polis müdahale etti İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapmak isteyen HDP'lilere polis müdahale etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 17:00:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezaevinden kaçtı ama polisten kaçamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]