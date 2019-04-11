Cezaevinden kaçtı, elini kana buladı Adana
'da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan cezaevinde yatarken kaçan hükümlü, bir kişi yaralayıp bir kişiyi de öldürdükten sonra cinayet dedektifleri tarafından saklandığı evde yakalandı
Katil zanlısının cinayeti, yaralama olayında kendini polise ihbar ettiği için işlediği öğrenildi
ADANA - Adana'da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan cezaevinde yatarken kaçan hükümlü, bir kişiyi yaralayıp, bir kişiyi de metruk ahırda öldürdükten sonra cinayet dedektifleri tarafından saklandığı evde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir
ilçesi, Çamlıbel
Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Y. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan cezaevine girdi. Ancak hükümlü bir sürü sonra çıktığı açık cezaevinden kaçtı. Ramazan Y. kaçtıktan sonra 27 Mart
günü Ramazan Eren
isimli şahsı Çamlıbel Mahallesinde yan bakma meselesi yüzünden vurup ağır yaraladı. Olay yerine gelen polis ekiplerine mahalleli yaralama olayını cezaevi firarisi Ramazan Y.'nin yaptığını söyledi. Polis
Ramazan Y'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada Ramazan Y. kendisini polise ihbar ettiğini düşündüğü aralarında Suat Duruhan'ın da bulunduğu şahıslarla mahalledeki metruk ahırda 1 Nisan
günü tartışmaya başladı. Bu sırada sinirlenen Ramazan Y. "Beni neden polise ihbar ettiniz" diyerek ateş etmeye başladı. Suat Duruhan kafasına isabet eden iki kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken Ramazan Y. ve diğer kişiler kaçtı. İhbarı üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri cinayeti çözmek için çalışma başlattı. Kısa sürede olayı Ramazan Y.'nin işlediğini saptayan polis zanlıyı yakalamak için bazı evlere baskın yaptı. Polis o gece zanlıyı yakalayamadı. Ancak izini sürmeye devam etti. Polis zanlının bir akrabasının evinde saklandığını saptadı. Polis yapılan bu tespitin ardından 10 Nisan
şafak vakti eve baskın yaptı. Yapılan baskında zanlı ve ev sahibi karı koca gözaltına alındı. Zanlı emniyete getirilip sorguya alındı. Zanlı işlediği yaralama olayını ve cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Zanlının Suat Duruhan'ı kendisini polise ihbar ettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Polis katil zanlısını ve onu saklayan karı kocayı ifadelerini aldıktan sonra adliyeye sevk etti. Katil zanlısı tutuklanırken, karı koca yardım ve yataklık yapmaktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.