Cezaevinden kaçtı, firarı 5 gün sürdü

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 5 gün önce cezaevinden firar eden şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Oruçreis Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda; 14 Ekim günü cezaevinden sevk edildiği hastaneden firar eden M.A. isimli şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ